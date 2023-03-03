НЬЮ-ДЕЛИ, 3 мар — ПРАЙМ. В своей энергетической политике Россия не будет полагаться на страны Запада и больше не позволит им взрывать газопроводы, заявил в пятницу в ходе форума Raisina Dialogue в Нью-Дели глава МИД РФ Сергей Лавров. Лаврова шокировала безнаказанная диверсия на "Северных потоках"

Он также отметил, что Россия будет полагаться на надежных партнеров, в том числе на Китай и Индию

"Война, которую мы пытаемся остановить и которая была инициирована против нас с использованием украинского народа, конечно, она повлияла на российскую политику, включая энергетическую политику. И если в двух словах описать, что изменилось — это то, что мы больше не будем полагаться на каких-либо партнеров на Западе", — сказал Лавров и отметил, что Россия "не будет позволять им взрывать больше трубопроводы". Такой ответ глава МИД дал на вопрос о том, как конфликт на Украине повлиял на российскую энергетическую политику.

"И энергетическая политика России впредь будет ориентирована на надежных партнеров, на тех кому можно доверять. Индия и Китай, конечно же, среди них", — добавил министр.