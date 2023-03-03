ТАШКЕНТ, 3 мар — ПРАЙМ. Монтажные работы, проводимые на магистральных газопроводах Узбекистана, связаны с повышением эффективности снабжения на юге страны, прежнее сообщение о связи таких работ с импортом газа из России является недостоверным, заявила в пятницу пресс-служба АО "Узтрансгаз". "Узтрансгаз" готовит инфраструктуру для импорта российского газа

В пятницу утром "Узтрансгаз" заявил, что осуществляет подготовку своей инфраструктуры для импорта газа из России. В январе "Газпром" подписал дорожную карту о сотрудничестве в газовой отрасли с министерством энергетики Узбекистана. Ташкент уточнял, что документ предусматривает транзит российского газа по проходящему по территориям Казахстана и Узбекистана газопроводу "Средняя Азия — Центр" после проведения технических исследований.

"Сообщаем, что материал, опубликованный 3 марта на странице АО "Узтрансгаз"…, содержал недостоверную информацию. Монтажные работы на внутренних и магистральных газопроводах не связаны с импортом газа из России", — заявил теперь "Узтрансгаз" в своем Telegram-канале. Проводимые профилактические мероприятия и сварочные работы направлены на повышение эффективности газоснабжения потребителей южных регионов республики, добавили в пресс-службе.

Ранее узбекистанские СМИ сообщали, что поставки российского газа в Узбекистан могли начаться в марте. В среду представитель министерства энергетики республики сообщил РИА Новости, что узбекская сторона продолжает переговоры с "Газпромом" о газовом сотрудничестве, речи о начале поставок российского газа в республику в марте пока нет.

Россия в ноябре прошлого года предложила Казахстану и Узбекистану создать "тройственный газовый союз", предполагающий транспортировку российского газа по территориям этих стран. По данным узбекистанского минэнерго, в начале февраля стороны обсудили результаты предварительной технической оценки, имеющиеся возможности поставок газа, а также выполнение дорожной карты.

Газопроводы трансконтинентальной системы "Средняя Азия — Центр" проходят по территории России, Казахстана, Узбекистана и Туркмении. По трубопроводам газ поступал в Киргизию, на Украину, в Молдавию, Литву, Эстонию и вливался в единую газопроводную магистраль, снабжавшую топливом страны Европы.