МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. В пятницу дневной объем природного газа, поставляемого на экспортные СПГ-терминалы в США, достиг рекордного максимума, поскольку терминал Freeport в Техасе продолжает наращивать производственные мощности, сообщили в Refinitiv. СМИ: экспорт СПГ из США в феврале не изменился, несмотря на запуск Freeport

По предварительной оценке, в пятницу прокачка газа на экспортные СПГ-терминалы США составила 14,0 млрд кубических футов в день против 13,4 млрд кубических футов в день в четверг. Предыдущий суточный рекорд был зафиксирован в марте 2022 года (13,8 млрд кубических футов в день) до временного закрытия СПГ-терминала Freeport в июне 2022 года из-за пожара.

После полноценного возобновления работы всех трех линий сжижения газа терминал Freeport сможет принимать около 2,1 млрд кубических футов трубопроводного газа в день.

Впрочем, некоторые аналитики полагают, что работа терминала будет восстановлена в полном объеме не раньше конца апреля.

Совокупный объем поставок природного газа на семь крупных СПГ-терминалов США, включая Freeport, в феврале подскочил к 12,8 млрд кубических футов в день против 12,3 млрд кубических футов в день в январе. В марте 2022 года этот показатель достиг рекордного максимума 12,9 млрд кубических футов в день.