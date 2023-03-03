МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Поврежденные нитки "Северного потока" и "Северного потока — 2" законсервируют из-за отсутствия планов по ремонту магистралей, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Глава МИД РФ С. Лавров

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"Российские подводные газопроводы "Северный поток" будут закрыты и законсервированы, поскольку нет планов по их ремонту или возобновлению работы", — говорится в тексте.

Два собеседника рассказали агентству, что в будущем, возможно, трубопроводы начнут использовать, но пока их восстанавливать не будут. Еще один источник подтвердил, что заинтересованные стороны рассматривают возможность консервации.

"Скорее всего, это будет означать герметизацию мест разрыва и нанесение покрытия на трубы для предотвращения дальнейшей коррозии от морской воды", — пояснило агентство.

По данным Reuters, представитель немецкой E.ON (владеет долей в Nord Stream AG), заявил, что решения ни за, ни против восстановления "Северных потоков" нет.