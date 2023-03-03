МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Спот-цены на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии продолжили снижение на этой неделе, достигнув минимума с июля 2021 года. Давление на рынок оказал слабый спрос, который будет сохраняться до конца марта. СМИ: Saudi Aramco ищет варианты инвестиций в иностранные СПГ-проекты

По оценкам отраслевых источников, средняя цена на СПГ с поставкой в Северо-Восточную Азию в апреле на этой неделе составила 14,50 доллара за млн БТЕ, что на 0,50 доллара, или 2,3%, ниже уровня предыдущей недели.

Цены упали на 48% по сравнению с уровнем годичной давности и примерно на 79% по сравнению с пиковым значением 70,50 доллара, достигнутым в августе 2022 года.

"Спрос со стороны покупателей в Южной Азии активизировался на фоне снижения цен. Однако падения котировок ниже 15 долларов, судя по всему, по-прежнему недостаточно для усиления интереса со стороны китайских импортеров", — говорит Тоби Копсон из Trident LNG.

"Хотя слабость рынка очевидна, цены, видимо, должны несколько раз обновить минимумы, чтобы (китайские) государственные компании и более мелкие импортеры вернулись на рынок. Думаю, мы пока еще не увидели цен, при которых внутренний арбитраж был бы прибыльным", — подчеркнул эксперт.

Потенциал роста цен на СПГ пока что ограничен из-за отсутствия покупателей из Северо-Восточной Азии на спот-рынке, отмечает Лео Кабуш, аналитик Energy Aspects. По его словам, давление на цены также оказывают обильные запасы газа в Европе и частичное возобновление работы СПГ-терминала Freeport после 8-месячного простоя.

Кроме того, число градусодней отопления в Китае, Японии и Южной Корее упало на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, добавил Кабуш. В первые две недели марта также прогнозируется более мягкая, чем обычно, погода.

Цены на природный газ в Европе достигли уровней августа 2021 года, а поставки СПГ продолжают поступать на континент, поскольку они по-прежнему более выгодные по сравнению с поставками в Азию, отметил Тобиас Дэвис из Tullett Prebon.

"Снижение спроса на фоне теплой погоды, обильной ветряной электрогенерации и достаточных запасов сдерживают рост цен. Ожидания, что после зимы запасы будут заполнены на 55%, смягчают любые колебания на рынке", — добавил Дэвис.

По его словам, спрэд между ценовым индикатором СПГ Japan-Korea Marker (JKM) и европейскими маркерными фьючерсами на природный газ с поставкой из терминала TTF, который в конце февраля составлял —1 доллар за млн БТЕ, в начале марта достиг —0,35 доллара за млн БТЕ. Этот разворот является благоприятным, однако пока он не поспособствовал увеличению поставок в Азию.

Индикатор JKM позволяет оценивать стоимость СПГ на рынке спот в Азии.

Стоимость СПГ с поставкой на условиях DES (поставка с судна) в Северно-Западную Европу в марте по состоянию на 2 марта составляла 12,814 доллара США за млн БТЕ, что на 1,712 доллара за млн БТЕ дешевле апрельских фьючерсов на природный газ с поставкой из терминала TTF, отметил Киаран Роу из S&P Global Commodity Insights.

По оценкам Spark Commodities, цены на СПГ в Северо-Западной Европе составляли 13,098 долларов за млн БТЕ, что на 1,460 доллара за млн БТЕ дешевле апрельских фьючерсов на природный газ с поставкой из терминала TTF.

Так, стоимость фрахта СПГ на маршрутах через Атлантический океан в пятницу составила 59 250 долларов в день. Фрахт в тихоокеанском бассейне стоил 81 000 долларов в день, отметила Элени Баломеноу, аналитик Spark Commodities.