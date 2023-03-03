МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. В пятницу цены на природный газ в США выросли на 3%, до 5-недельного максимума, поскольку суточный объем газа, поставляемого на экспортные СПГ-терминалы США, достиг рекордного максимума. Кроме того, через две недели ожидается похолодание, и спрос на отопление помещений может превысить прогнозы. Биржевые цены на газ в США достигли 30-дневного максимума

Около 13.23 по Гринвичу апрельские фьючерсы на природный газ выросли в цене на 6,9 цента, или 2,5%, до 2,834 доллара за млн БТЕ. По итогам торгов контракты могут достичь максимума закрытия с 27 января.

С начала недели котировки прибавили около 16%, что может стать самым заметным недельным ростом с конца июля. На прошлой неделе фьючерсы прибавили около 8%.

По оценкам Refinitiv, средняя добыча газа в континентальных штатах США в марте составляет 98,4 млрд кубических футов в день против 98,2 млрд кубических футов в день в феврале. В ноябре производство достигало рекордных 99,9 млрд кубических футов в день.

По словам аналитиков, ранее в этом году добыча газа сократилась из-за падения цен в январе и декабре на 40% и 35% соответственно, которое побудило некоторые компании сократить число действующих газовых буровых установок.

Кроме того, небывалое похолодание в начале февраля и конце декабря привело к промерзанию некоторых нефтегазовых скважин, что также содействовало сокращению производства газа.

Спрос на газ в США, включая экспорт, на следующей неделе может упасть до 119,1 млрд кубических футов в день против 120,9 млрд кубических футов в день на этой неделе, полагают в Refinitiv. Через две недели спрос может вырасти до 127,4 млрд кубических футов в день на фоне ожидающегося похолодания и увеличения спроса на отопление помещений.