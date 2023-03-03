МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Цены на газ в Европе в пятницу впервые за 18 месяцев завершили торговую сессию на уровне ниже 500 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Цены на газ в Европе закрылись чуть выше 500 долларов за тысячу кубов

Апрельские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 505,1 доллара (–1,6%) за тысячу кубометров и вскоре – впервые с 23 августа 2021 года – опустились ниже 500 долларов. Однако ценовой минимум был достигнут в последний час торгов – 489,2 доллара (–4,7%). Максимум составил 511,6 доллара.

Последние фьючерсы торговались по 496,2 доллара (–3,3%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 513,1 доллара за тысячу кубометров, что в 3,7 раза ниже расчетной цены на аналогичную дату прошлого года – 1900 долларов за тысячу кубометров.

Биржевые цены на газ в Европе демонстрируют устойчивое снижение с конца прошлого года. Эксперты отмечали, что стоимость газа на европейской бирже снижается из-за теплой погоды, а также достаточных запасов газа в подземных газохранилищах Евросоюза.

Но несмотря на такое снижение, газовые котировки более чем вдвое превышают средние показатели за многолетнюю историю наблюдений. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года.

Цены на газ на европейском рынке ощутимо выросли еще весной 2021 года. Тогда газовые котировки по TTF колебались в диапазоне 250–300 долларов за тысячу кубометров, к концу лета превысили 600 долларов, а осенью – уже 1 тысячу долларов. Прошлой зимой цены перешагнули порог в 2 тысячи долларов за тысячу кубометров, а в начале весны из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов достигли рекордной отметки в 3892 доллара за тысячу кубометров.