Аудит Счетной палаты Молдавии выявил нарушения у "Молдовагаза"
КИШИНЕВ, 3 мар — ПРАЙМ. Аудит Счетной палаты Молдавии в сфере обеспечения республики природным газом выявил нарушения со стороны "Молдовагаза", сообщила пресс-служба парламента.
"Парламент заслушал отчет об аудите в сфере обеспечения природным газом, который выявил очень серьезные нарушения со стороны акционерного общества "Молдовагаз", — сообщается на сайте парламента.
В связи с этим депутаты законодательного органа постановили предпринять несколько действий. Правительство должно начать процедуру взыскания суммы 175 миллионов долларов, связанной с переоценкой основных средств, внесенных кабмином Молдавии в уставный капитал АО "Молдовагаз". Эта сумма должна быть зачислена как долг "Молдовагаза" перед Агентством публичной собственности.
Также правительство должно провести переинвентаризацию имущества, депонированного правительством в качестве доли в уставном капитале "Молдовагаз", и определить имущество, которое не было учтено в сокращении долгов перед "Газпромом".
Помимо этого властям республики нужно предпринять необходимые действия для приостановки права голоса акций "Молдовагаза", относящихся к имуществу, изъятому акционером из приднестровского региона Молдавии, если в ближайшее время компания не восстановит контроль над имуществом в Приднестровье.
В ближайшее время будет проведена оценка деятельности представителей правительства в наблюдательном совете и правлении "Молдовагаза".
https://1prime.ru/gas/20230303/839972525.html