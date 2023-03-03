КИШИНЕВ, 3 мар — ПРАЙМ. Аудит Счетной палаты Молдавии в сфере обеспечения республики природным газом выявил нарушения со стороны "Молдовагаза", сообщила пресс-служба парламента. Молдавия намерена импортировать сжиженный природный газ из Греции

"Парламент заслушал отчет об аудите в сфере обеспечения природным газом, который выявил очень серьезные нарушения со стороны акционерного общества "Молдовагаз", — сообщается на сайте парламента.

В связи с этим депутаты законодательного органа постановили предпринять несколько действий. Правительство должно начать процедуру взыскания суммы 175 миллионов долларов, связанной с переоценкой основных средств, внесенных кабмином Молдавии в уставный капитал АО "Молдовагаз". Эта сумма должна быть зачислена как долг "Молдовагаза" перед Агентством публичной собственности.

Также правительство должно провести переинвентаризацию имущества, депонированного правительством в качестве доли в уставном капитале "Молдовагаз", и определить имущество, которое не было учтено в сокращении долгов перед "Газпромом".

Помимо этого властям республики нужно предпринять необходимые действия для приостановки права голоса акций "Молдовагаза", относящихся к имуществу, изъятому акционером из приднестровского региона Молдавии, если в ближайшее время компания не восстановит контроль над имуществом в Приднестровье.

В ближайшее время будет проведена оценка деятельности представителей правительства в наблюдательном совете и правлении "Молдовагаза".