МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. На заводе сжижения природного газа (СПГ) Hammerfest LNG, принадлежащего норвежской нефтегазовой компании Equinor, произошла утечка газа, но производство не остановили, сообщает агентство Рейтер с ссылкой на представителя компании. Equinor приобрела доли в нефтегазовых месторождениях в Северном море

"На норвежском заводе Hammerfest LNG произошла утечка газа в пятницу, но производство не пострадало", — пишет агентство.

По словам представителя компании, утечка была обнаружена в 20.30 мск, после чего весь персонал был эвакуирован.

В декабре Equinor сообщала, что мощности завода Hammerfest LNG позволяют перерабатывать 18,4 миллиона кубометров газа в день, или 6,5 миллиарда кубометров в год, что соответствует потребностям около 6,5 миллиона европейских домохозяйств и составляет 5% норвежского экспорта газа. Hammerfest LNG был остановлен в сентябре 2020 года после пожара. Equinor вновь запустила завод в начале июня текущего года, инвестировав в ремонт и модернизацию более 4,5 миллиарда норвежских крон (более 450 миллионов долларов).

Энергетическая группа Equinor основана в 1972 году, до мая 2018 года носила название Statoil. Компания работает более чем в 30 странах. Крупнейший акционер — Норвегия.