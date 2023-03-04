Эксперт Тимонин: Европа в 2023 году вряд ли сильно нарастит импорт СПГ вместо российского газа
МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Европейские страны будут стремиться продолжать увеличивать закупки сжиженного природного газа (СПГ) для замещения трубопроводного газа из России, однако значительно нарастить импорт относительно достигнутого в текущем году уровня будет непросто, сказал в комментарии РИА Новости консультант "Выгон Консалтинг" Иван Тимонин.
По итогам первых двух месяцев года Европа импортировала 21,6 миллиона тонн сжиженного газа, что незначительно превышает уровень аналогичного периода 2022 года – 21,3 миллиона тонн, уточнил собеседник агентства.
"Европа, несомненно, будет стремиться продолжать наращивать закупки СПГ с целью замещения российского трубопроводного газа, однако существенно увеличить объёмы импорта относительно уже достигнутого уровня в этом году будет непросто", – полагает Тимонин. С учётом ожидаемого запуска новых проектов в 2023 году мировое производство сжиженного газа вырастет примерно на 12,5 миллиона тонн, но в то же время ожидается и активный рост спроса на продукт в Азии, в частности, в Китае, на фоне снятия жёстких мер, нацеленных на борьбу с Covid-19, а также в других регионах, добавил он.
По его данным, крупнейшими поставщиками СПГ в Европу по итогам января–февраля стали США, Россия, Катар и Алжир, направившие 9,1, 3,2, 2,1 и 1,8 миллиона тонн продукта соответственно. Прочие экспортеры – Нигерия, Египет, Норвегия, Ангола и другие – совместно обеспечили 5,4 миллиона тонн поставок, уточнил он. Так расстановка сил по сравнению с аналогичным периодом прошлого года существенно не изменилась, отмечает аналитик.
При этом ситуация на рынке Азиатско-Тихоокеанского региона относительно прошлого года также не претерпела значительных изменений: общий объём импорта по итогам двух месяцев составил 41,9 миллиона тонн, что немного меньше показателя аналогичного периода прошлого года – 42,5 миллиона тонн, добавил Тимонин. Крупнейшими экспортёрами, по его данным, стали Австралия, Катар, Малайзия, Индонезия, США и Россия, поставившие 13,1, 10,6, 4,8, 2,6, 2,2 и 1,9 миллиона тонн продукта соответственно, а импортёрами – Япония, Китай и Южная Корея, принявшие 12,7, 9,5 и 9,3 миллиона тонн.
"Газпром", который в последние годы был ключевым поставщиком газа в Европу, экспортировал в дальнее зарубежье, как сообщал глава компании Алексей Миллер, в 2022 году почти вдвое меньше, чем годом ранее − 100,9 миллиарда кубометров газа (−45,5%, 185,1 миллиарда кубометров в 2021 году). "Газпром экспорт" отмечал, что это стало минимальным объемом с начала 1990-х годов.
Трубопроводный экспорт в европейском направлении снизился на фоне отказа Европы от импорта российского газа, а также проблем с экспортной инфраструктурой на основных направлениях. Поставки в Европу в 2022 году прекратились и по главному ("Северный поток"), и по балансирующему ("Ямал – Европа") маршруту и почти втрое снизились через газотранспортную систему Украины.
https://1prime.ru/gas/20230304/839973306.html