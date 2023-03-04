МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Евросоюз прошел зиму с рекордными запасами газа в подземных хранилищах, по данным на начало марта, они заполнены более чем на 60% – вдвое больше по сравнению с прошлым годом, следует из данных Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE).

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По данным на газовые сутки 1 марта (заканчиваются в 8.00 мск 2 марта) общий уровень заполненности ПХГ в Евросоюзе составляет 60,64% (около 66,1 миллиарда кубометров). Это вдвое выше показателя 2022 года: в отопительном сезоне 2021—2022 гг. он опустился ниже 60% уже в середине декабря 2021 года.

Уровень заполненности ПХГ ЕС находится на исторических максимумах за многолетнюю историю наблюдений с 2011 года – почти на 21,5 п.п. выше средних значений на эту дату за последние пять лет (2018–2022 гг.). На уровне примерно 60% к окончанию зимы хранилища были только в ковидном 2020 году, когда спрос на голубое топливо значительно снизился.

Так общий объем заполненности ПХГ за зиму 2022–2023 гг. снизился на 31,25 п.п. (около 33,7 миллиарда кубометров), в частности, в феврале опустился на 10,6 п.п. (11,55 миллиарда кубометров). В отдельные дни в последний месяц зимы из-за потепления отбор находился на исторических минимумах.

Сокращение запасов газа хранилищах в марте, согласно многолетним значениям, может колебаться в широком диапазоне: от –1,4% до –10,7% от номинальной мощности активного газа, в зависимости от погодных условий, приводят данные в телеграм-канале эксперты Института энергетики и финансов. Среднее значение за последние пять лет составило –5,6% и при сопоставимых темпах отбора к концу марта запасы газа в ПХГ могут сократиться примерно до 50—55%, полагают они.