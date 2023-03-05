МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Поставщиками газа через хаб в Турции смогут стать Россия, Азербайджан, Иран, а также экспортеры СПГ — Алжир, Катар, США и другие, заявила в беседе с РИА Новости аналитик "Выгон Консалтинг" Евгения Попова. Аналитики объяснили, почему Турция станет удачным местом для газового хаба

По ее мнению, турецкий газовый хаб станет "своеобразным газораспределительным центром", в первую очередь для трубопроводных поставок в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Вместе с тем хаб может стать "новой точкой" для создания электронной торговой площадки, а новый ценовой индекс может стать региональным бенчмарком, предположила аналитик.

Попова считает, что "поставщиками газа могут стать РФ, Азербайджан, Иран, в перспективе Туркменистан и другие поставщики СПГ: Алжир, Катар, США и прочие".

При этом она отметила, что даже при строительстве новой морской инфраструктуры из России в Турцию значительное наращивание российских поставок маловероятно — для этого необходимо расширить Трансбалканский газопровод, который проходит через Турцию, Болгарию, Румынию, Молдавию и Украину, а также требуется построить интерконнекторы внутри Европы.