МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Создание газового хаба в Турции может деполитизировать газовые отношения России и Евросоюза, так как покупка газа в Турции через биржевую площадку позволяет скрывать реального поставщика топлива, кроме того, создание хаба позволит развить своп-операции с Азербайджаном и другими поставщиками, сказал в комментарии РИА Новости заместитель директора "Центра экономики отраслей ТЭК" ЦСР Сергей Колобанов. Названы страны, которые смогут поставлять газ через турецкий хаб

Впервые о турецком газовом хабе заговорили в октябре прошлого года. Тогда – через две недели после терактов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2" на дне Балтийского моря – президент России Владимир Путин заявил, что утраченный объем транзита российского газа можно переместить в регион Черного моря. Он отметил возможность создать в Турции газовый хаб, который мог бы стать площадкой для поставок в другие страны, прежде всего в Европу, а также для определения газовых цен, которые с 2021 года выросли в несколько раз – до исторических рекордов.

Турция положительно отреагировала на предложение создать газовый хаб, и лидеры двух стран поручили профильным ведомствам начать соответствующую работу. Для России интерес к газовому хабу в Турции может быть "в разных плоскостях", полагает собеседник агентства.

"Во-первых, это способ деполитизации газовых отношений со странами Евросоюза: покупка европейскими потребителями или трейдерами газа в Турции через биржевую площадку позволяет скрывать реального поставщика газа (то есть даже, если поставщик – Россия, формально европейцы этого не узнают). Во-вторых, организация хаба позволит развить своп-операции с другими поставщиками (например, с Азербайджаном, значительная часть газа которого сейчас идет на внутреннее потребление в Турции)", – отмечает собеседник агентства. Аналитики объяснили, почему Турция станет удачным местом для газового хаба

Вместе с тем перспективы расширения поставок газа для России через Турцию существенно ограничены политическим нежеланием европейцев покупать российский газ, добавляет Колобанов. Увеличить объём поставок газа для России по этому маршруту наиболее вероятно можно будет только при одновременном росте предложения на турецком хабе из других стран, чтобы доля российского газа фактически не росла, так как страны Европы оценивают свою газовую зависимость в процентах, констатировал он.

Однако Европа встретила предложение без энтузиазма. Западные СМИ сообщали, что создание инфраструктур, позволяющих импортировать больше российского газа, "не имеет никакого смысла", а Еврокомиссия напомнила, что Евросоюз стремится быстрее снизить зависимость от газа из России.

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез в конце января объявлял, что Международная встреча стран-потребителей и поставщиков газа по газовому хабу состоится 14–15 февраля. Однако активные переговоры по проекту были приостановлены после сокрушительных землетрясений на юго-востоке Турции. В ближайшее время, как в конце февраля заявил РИА Новости источник, знакомый с переговорами, они возобновятся.