МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Уровень заполненности подземных хранилищ газа (ПХГ) в Европе опустился ниже 60%, свидетельствуют данные Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE).

По данным на конец газовых суток 3 марта (завершились в 08.00 мск 4 марта), общий объем газа в этих ПХГ составляет почти 65 миллиардов кубометров, следует из информации на сайте GIE.

Газохранилища в Европе, таким образом, заполнены на 59,57%, что на 0,44 процентного пункта (п.п.) ниже предыдущих газовых суток.

При этом показатель заполненности ПХГ в Евросоюзе примерно на 20 п.п. выше, чем в среднем на эту дату за прошедшие пять лет. Для сравнения, в отопительном сезоне 2021–2022 гг. показатель опустился ниже 60% уже 15 декабря. Европа прошла зиму с рекордными запасами газа в хранилищах

Сокращение запасов газа в хранилищах в марте, согласно многолетним значениям, может колебаться в широком диапазоне: от –1,4% до –10,7% от номинальной мощности активного газа, в зависимости от погодных условий, приводят данные в телеграм-канале эксперты Института энергетики и финансов. Среднее значение за последние пять лет составило –5,6% и при сопоставимых темпах отбора к концу марта запасы газа в ПХГ могут сократиться примерно до 50—55%, полагают они.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в январе сообщила, что Россия за восемь месяцев прошлого года сократила 80% поставок газа в Евросоюз. По ее словам, Европа смогла заменить выбывшие объемы российского "голубого топлива", в частности, значительно нарастив поставки сжиженного газа из США. По итогам 2022 года поставки оттуда выросли в 2,4 раза, превысив 50 миллионов тонн.