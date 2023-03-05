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2023
https://1prime.ru/gas/20230305/839978140.html
Британия приостановила поставки газа в Европу из-за отказа оборудования
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Великобритания приостановила прокачку газа в Европу через трубопровод Interconnector из-за проблем с оборудованием, передает Bloomberg, ссылаясь на данные на сайте оператора. Как... ПРАЙМ, 05.03.2023
энергетика, новости, газ, великобритания, европа, поставки газа, трубопровод
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Великобритания приостановила прокачку газа в Европу через трубопровод Interconnector из-за проблем с оборудованием, передает Bloomberg, ссылаясь на данные на сайте оператора.
Как ожидается, поставки не будут осуществляться до среды.
Interconnector является одним из ключевых газопроводов в регионе, он прокачивает топливо из Британии в Европу через территорию Бельгии.
Магистраль стала важным источником энергоносителей для Европейского союза после сокращения поставок из России.