МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Великобритания приостановила прокачку газа в Европу через трубопровод Interconnector из-за проблем с оборудованием, передает Bloomberg, ссылаясь на данные на сайте оператора. Запасы газа в европейских хранилищах опустились ниже 60 процентов

Как ожидается, поставки не будут осуществляться до среды.

Interconnector является одним из ключевых газопроводов в регионе, он прокачивает топливо из Британии в Европу через территорию Бельгии.

Магистраль стала важным источником энергоносителей для Европейского союза после сокращения поставок из России.