ВАШИНГТОН, 5 мар — ПРАЙМ. Экономика Германии "с легкостью" пережила отказ от российского газа, не скатившись в кризис и не ощутив дефицита энергоносителей, заявил в интервью телеканалу CNN канцлер Олаф Шольц. СМИ: в Германии хотят запретить отопление нефтью и газом к 2045 году

"Никто на самом деле не ожидал год назад, что экономически мы с легкостью переживем ситуацию, когда из России больше не будет поставок газа в Германию и многие регионы Европы. Но мы это сделали", — сказал Шольц.

Он заявил, что прекращение поставок на фоне украинского конфликта не привело ни к дефициту энергоносителей, ни к экономическому кризису, ни к социальной нестабильности.