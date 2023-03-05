Шольц раскрыл, как экономика Германии пережила отказ от российского газа
Канцлер ФРГ Шольц заявил, что страна "с легкостью" пережила отказ от российского газа
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ВАШИНГТОН, 5 мар — ПРАЙМ. Экономика Германии "с легкостью" пережила отказ от российского газа, не скатившись в кризис и не ощутив дефицита энергоносителей, заявил в интервью телеканалу CNN канцлер Олаф Шольц.
"Никто на самом деле не ожидал год назад, что экономически мы с легкостью переживем ситуацию, когда из России больше не будет поставок газа в Германию и многие регионы Европы. Но мы это сделали", — сказал Шольц.
Он заявил, что прекращение поставок на фоне украинского конфликта не привело ни к дефициту энергоносителей, ни к экономическому кризису, ни к социальной нестабильности.
https://1prime.ru/gas/20230305/839978684.html
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