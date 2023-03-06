МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Анкаре потребуются российские инвестиции для строительства газового хаба, заявил РИА Новости член Совета по безопасности и внешней политике при президенте Турции Чагры Эрхан. Названы страны, которые смогут поставлять газ через турецкий хаб

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез в конце января объявлял, что международная встреча стран-потребителей и поставщиков газа по газовому хабу состоится 14-15 февраля, после землетрясений 6 февраля встреча была перенесена предварительно на 22 марта.

Активные переговоры по проекту были приостановлены после сокрушительных землетрясений на юго-востоке Турции. В ближайшее время, как заявил РИА Новости в конце февраля источник, знакомый с переговорами, они возобновятся.

"Переговоры по хабу были приостановлены, так как после землетрясений многое изменилось в Турции. Все приоритеты сменились. Принципиально — да (Турции выгоден хаб — ред.), но сейчас у нас нет денег на его возведение. Если у РФ есть деньги — пожалуйста, начинайте строить хаб. Все зависит от инвестиций", — заявил Эрхан.

Впервые о турецком газовом хабе заговорили в октябре прошлого года. Тогда – через две недели после терактов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2" на дне Балтийского моря – президент России Владимир Путин заявил, что утраченный объем транзита российского газа можно переместить в регион Черного моря. Он отметил возможность создать в Турции газовый хаб, который мог бы стать площадкой для поставок в другие страны, прежде всего в Европу, а также для определения газовых цен, которые с 2021 года выросли в несколько раз – до исторических рекордов.

Турция положительно отреагировала на предложение о газовом хабе, и лидеры двух стран поручили профильным ведомствам начать соответствующую работу. Однако Европа встретила предложение без энтузиазма. Западные СМИ сообщали, что создание инфраструктур, позволяющих импортировать больше российского газа, "не имеет никакого смысла", а Еврокомиссия напомнила, что Евросоюз стремится быстрее снизить зависимость от газа из России.

Газовый хаб, как отмечал президент Турции Тайип Эрдоган, может быть расположен в регионе Фракия в европейской части страны. Газ оттуда, по предположению турецких исследователей, может направляться по трем веткам: южная ветвь пойдет в Италию, средняя — в Болгарию, Албанию, Косово, Македонию, Сербию и другие страны, а северная — в Румынию, Словению, Венгрию и далее в Германию.