МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. В пятницу цены на природный газ в США выросли почти на 9%, до 5-недельного максимума, поскольку суточный объем газа, поставляемого на экспортные СПГ-терминалы США, достиг рекордной отметки. Кроме того, через две недели ожидается похолодание, и спрос на отопление помещений может превысить прогнозы. Шольц раскрыл, как экономика Германии пережила отказ от российского газа

Заморозки же могут негативно отразиться на предложении, так как производители "сталкиваются с растущим риском промерзания скважин", сообщают аналитики EBW Analytics.

Апрельские фьючерсы на природный газ по итогам торгов в пятницу выросли в цене на 24,4 цента, или 8,8%, до 3,009 доллара за млн БТЕ. Это самая высокая цена закрытия с 27 января.

По итогам недели котировки прибавили около 23%, что является самым значительным недельным ростом с августа 2020 года. На прошлой неделе фьючерсы прибавили около 8%.

В пятницу поставки газа на экспортный СПГ-терминал Freeport, вероятно, составили 1,4 млрд кубических футов против 1,2 млрд кубических футов в четверг, о чем свидетельствуют данные Refinitiv. По всей видимости, компания запустила вторую линию сжижения газа.

После полноценного возобновления работы всех трех линий сжижения газа терминал Freeport сможет принимать около 2,1 млрд кубических футов трубопроводного газа в день. Совокупный объем поставок природного газа на семь крупных СПГ-терминалов США, включая Freeport, за истекший период марта достиг 13,4 млрд кубических футов в день против 12,8 млрд кубических футов в день в феврале. Запасы газа в европейских хранилищах опустились ниже 60 процентов

По оценкам Refinitiv, средняя добыча газа в континентальных штатах США в марте составляет 98,4 млрд кубических футов в день против 98,2 млрд кубических футов в день в феврале. В ноябре производство достигало рекордных 99,9 млрд кубических футов в день.

По словам аналитиков, ранее в этом году добыча газа сократилась из-за падения цен в январе и декабре на 40% и 35% соответственно, которое побудило некоторые компании сократить число действующих газовых буровых установок.

Кроме того, небывалое похолодание в начале февраля и конце декабря привело к промерзанию некоторых нефтегазовых скважин, что также содействовало сокращению производства газа.

Спрос на газ в США, включая экспорт, на текущей неделе может упасть до 119,1 млрд кубических футов в день против 120,9 млрд кубических футов в день на прошлой неделе, полагают в Refinitiv. На следующей неделе спрос может вырасти до 127,4 млрд кубических футов в день на фоне ожидающегося похолодания и увеличения спроса на отопление помещений.