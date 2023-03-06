СТАМБУЛ, 6 мар — ПРАЙМ. Международная встреча стран-потребителей и поставщиков газа по газовому хабу в Стамбуле не состоится 22 марта, новой даты пока не назначено, сообщил РИА Новости источник в минэнерго страны. В Турции назвали условие строительства газового хаба в стране

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез в конце января объявил, что конференция состоится 14-15 февраля. Он сообщал тогда, что на встрече планируется обсудить вопрос создания на турецкой территории газового хаба для поставок в Европу природного газа, идею которого предложил президент РФ Владимир Путин.

В конце февраля сообщалось, что, по предварительным данным, саммит состоится 22 марта.

"Нет, 22 марта никакого форума не будет, новая дата не определена", — сообщил источник. Он не стал уточнять, состоится ли форум до конца месяца.

Анкаре потребуются российские инвестиции для строительства газового хаба, заявил РИА Новости член Совета по безопасности и внешней политике при президенте Турции Чагры Эрхан.

Активные переговоры по проекту были приостановлены после сокрушительных землетрясений на юго-востоке Турции. В ближайшее время, как заявил РИА Новости в конце февраля источник, знакомый с переговорами, они возобновятся. Названа неочевидная выгода для России от газового хаба в Турции

Впервые о турецком газовом хабе заговорили в октябре прошлого года. Тогда – через две недели после терактов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2" на дне Балтийского моря – президент России Владимир Путин заявил, что утраченный объем транзита российского газа можно переместить в регион Черного моря. Он отметил возможность создать в Турции газовый хаб, который мог бы стать площадкой для поставок в другие страны, прежде всего в Европу, а также для определения газовых цен, которые с 2021 года выросли в несколько раз – до исторических рекордов.

Турция положительно отреагировала на предложение о газовом хабе, и лидеры двух стран поручили профильным ведомствам начать соответствующую работу. Однако Европа встретила предложение без энтузиазма. Западные СМИ сообщали, что создание инфраструктур, позволяющих импортировать больше российского газа, "не имеет никакого смысла", а Еврокомиссия напомнила, что Евросоюз стремится быстрее снизить зависимость от газа из России.

Газовый хаб, как отмечал президент Турции Тайип Эрдоган, может быть расположен в регионе Фракия в европейской части страны. Газ оттуда, по предположению турецких исследователей, может направляться по трем веткам: южная ветвь пойдет в Италию, средняя — в Болгарию, Албанию, Косово, Македонию, Сербию и другие страны, а северная — в Румынию, Словению, Венгрию и далее в Германию.