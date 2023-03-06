Песков переадресовал вопрос о судьбе "Северных потоков" к "Газпрому"
Песков: решение о дальнейшей судьбе "Северных потоков" должны принимать акционеры
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МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Решение о судьбе "Северных потоков" следует спрашивать у "Газпрома", принимать его должны все акционеры проекта, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Подрыв российских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошел 26 сентября 2022 года. Согласно оператору Nord Stream AG, происшествие является беспрецедентным, сроки ремонта просчитать невозможно.
Ранее СМИ сообщали, сославшись на источники, что "Северные потоки" законсервируют, планов по их ремонту нет.
"Это нужно обращаться, спрашивать у компании "Газпром", которая является так или иначе акционером этого международного проекта", — ответил Песков на вопрос о закрытии проекта.
Он добавил, что подобные решения должны быть приняты всеми акционерами международного энергетического проекта.
https://1prime.ru/gas/20230306/839984845.html
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