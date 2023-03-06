МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. В понедельник цены на природный газ в США упали примерно на 12%, до 7-дневного минимума, на ожиданиях менее холодной, чем ожидалось, погоды и снижения спроса на отопление помещений через две недели. Цены на газ в США выросли до максимума за пять недель

В пятницу котировки прибавили около 9% и достигли 5-недельного максимума, поскольку прокачка газа на экспортные СПГ-терминалы увеличилась до рекордных максимумов. СПГ-терминал Freeport в Техасе продолжает восстанавливать работу после 8-месячного простоя.

В 13.52 по Гринвичу апрельские фьючерсы на природный газ торговались с понижением на 36,6 цента, или 12,2%, до 2,643 доллара за млн БТЕ. Котировки нацеливаются на минимум закрытия с 24 января.

Падение в понедельник может стать самым крупным дневным снижением в процентном выражении с 30 января, когда цены отступили вниз примерно на 14%.

В понедельник поставки газа на экспортный СПГ-терминал Freeport, вероятно, составили 1,7 млрд кубических футов против 1,4 млрд кубических футов в пятницу, о чем свидетельствуют данные Refinitiv.

После полноценного возобновления работы всех трех линий сжижения газа терминал Freeport сможет принимать около 2,1 млрд кубических футов трубопроводного газа в день.

Совокупный объем поставок природного газа на семь крупных СПГ-терминалов США, включая Freeport, за истекший период марта достиг 13,7 млрд кубических футов в день против 12,8 млрд кубических футов в день в феврале.

По оценкам Refinitiv, средняя добыча газа в континентальных штатах США в марте составляет 98,5 млрд кубических футов в день против 98,2 млрд кубических футов в день в феврале. В ноябре производство достигало рекордных 99,9 млрд кубических футов в день.

По словам аналитиков, ранее в этом году добыча газа сократилась из-за падения цен в январе и декабре на 40% и 35% соответственно, которое побудило некоторые компании сократить число действующих газовых буровых установок.

Кроме того, небывалое похолодание в начале февраля и конце декабря привело к промерзанию некоторых нефтегазовых скважин, что также содействовало сокращению производства газа.

Спрос на газ в США, включая экспорт, на следующей неделе может вырасти до 120,7 млрд кубических футов в день против 116,7 млрд кубических футов в день на текущей неделе, полагают в Refinitiv.