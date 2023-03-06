МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Американская энергетическая Chesapeake Energy заключила предварительное соглашение с сырьевым трейдером Gunvor Group, согласно которому компания с 2027 года будет поставлять 2 миллиона тонн сжиженного природного газа (СПГ) в год в течение 15 лет, следует из пресс-релиза Chesapeake. СМИ: экспорт СПГ из США в феврале не изменился, несмотря на запуск Freeport

"Согласно предварительному договору, Chesapeake будет поставлять Gunvor до 2 миллионов тонн СПГ в год… в течение 15 лет", — говорится в сообщении.

Также, в соответствии с договоренностью, Chesapeake и Gunvor совместно выберут наиболее оптимальный объект по сжижению газа в США. Планируется, что поставки начнутся в 2027 году и будут проводиться на условиях FOB (Free On Board)

Chesapeake Energy Corporation – американская энергетическая компания. Штаб-квартира находится в Оклахома-Сити, штат Оклахома. В июне 2020 года Chesapeake подала заявление о банкротстве и попросила защиты в рамках главы 11 Кодекса США о банкротстве в суд США, а в феврале 2021 года компания завершила реструктуризацию долга.

Gunvor Group – один из крупнейших независимых сырьевых трейдеров. Компания была основана в 2000 году. Поставляет нефть и нефтепродукты в более чем 100 стран.