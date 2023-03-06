МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. России и Турции предстоит предварительно согласовать новые источники финансирования проекта турецкого газового хаба до встречи в Стамбуле, такое мнение РИА Новости высказал эксперт "БКС Мир инвестиций" Евгений Миронюк. В Турции назвали условие строительства газового хаба в стране

Как сообщил РИА Новости в понедельник источник в турецком минэнерго, международная встреча стран-потребителей и поставщиков газа по газовому хабу не состоится в Стамбуле 22 марта, новой даты пока не назначено. Член Совета по безопасности и внешней политике при президенте Турции Чагры Эрхан заявил РИА Новости, что Анкаре для строительства хаба потребуются российские инвестиции.

Международная встреча, как предполагает Миронюк, должна была закрепить на бумаге позиции сторон по финансированию проекта, однако, поскольку она откладывается, в данном вопросе могла возникнуть несогласованность. "Поскольку встреча по газовому хабу вновь откладывается, могла возникнуть несогласованность позиций относительно финансирования проекта. Непосредственно встреча должна была закрепить на бумаге позиции сторон, которые теперь, скорее всего, будут пересмотрены", – отмечает собеседник агентства. Пока Анкара решает более важную для страны задачу – устраняет последствия разрушительных землетрясений, добавляет он.

"С точки зрения привлечения ресурсов, особенно кредитных, Турция, пожалуй, находится в более выгодном положении, чем "Газпром", ограниченный в возможностях заимствования на внешних рынках капитала", – полагает Миронюк. Кроме проблем с ухудшением конъюнктуры внешних рынков, он отмечает сохранение высоких капитальных затрат "Газпрома" и относительно низкую оценку акционерной стоимости компании.

"Всё это не создает условия для того, чтобы "Газпром" взял на себя дополнительное финансирование строительства газового хаба в Турции. Сама Анкара решает более важную для страны задачу устранения последствий землетрясения", – резюмирует Миронюк. "Вероятно, сторонам до новой встречи предстоит предварительно согласовать новые источники финансирования проекта", – заключает он.

Впервые о турецком газовом хабе заговорили в октябре прошлого года. Тогда – через две недели после терактов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2" на дне Балтийского моря – президент России Владимир Путин заявил, что утраченный объем транзита российского газа можно переместить в регион Чёрного моря. Он отметил возможность создать в Турции газовый хаб, который мог бы стать площадкой для поставок в другие страны, прежде всего в Европу, а также для определения газовых цен, которые с 2021 года выросли в несколько раз – до исторических рекордов.

Турция положительно отреагировала на предложение о газовом хабе, и лидеры двух стран поручили профильным ведомствам начать соответствующую работу. Однако Европа встретила предложение без энтузиазма. Западные СМИ сообщали, что создание инфраструктур, позволяющих импортировать больше российского газа, "не имеет никакого смысла", а Еврокомиссия напомнила, что Евросоюз стремится быстрее снизить зависимость от газа из России. Активные переговоры по проекту были приостановлены после сокрушительных землетрясений на юго-востоке Турции.