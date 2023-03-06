МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов в понедельник опустились на 3,1%, до примерно 480 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Биржевые цены на газ в Европе перешли к снижению в понедельник

Апрельские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 494,3 доллара (+0,3%) за тысячу кубометров, что стало ценовым максимумом торгов. Минимальная отметка составила 456,8 доллара (–7,4%). Последние фьючерсы торговались по 477,7 доллара (–3,1%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 493 доллара за тысячу кубометров.

Биржевые цены на газ демонстрируют устойчивое снижение с конца прошлого года, и 3 марта впервые за 18 месяцев – с 23 августа 2021 года – опустились ниже 500 долларов за тысячу кубометров. Это более чем втрое ниже уровней начала декабря, когда котировки в отдельные дни превышали 1700 долларов, и почти в восемь раз ниже рекордных значений первых дней марта прошлого года – почти 3900 долларов.

Эксперты отмечали, что стоимость газа на европейской бирже снижается из-за достаточных запасов в подземных газохранилищах в Евросоюзе, а также теплой и ветреной погоды и мер экономии, которые позволили значительно сократить потребление газа.

Но несмотря на такое снижение, газовые котировки более чем вдвое превышают средние показатели за многолетнюю историю наблюдений. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года.

Цены на газ на европейском рынке ощутимо выросли еще весной 2021 года. Тогда газовые котировки по TTF колебались в диапазоне 250–300 долларов за тысячу кубометров, к концу лета превысили 600 долларов, а осенью – уже 1 тысячу долларов. Прошлой зимой цены перешагнули порог в 2 тысячи долларов за тысячу кубометров, а в начале весны из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов достигли рекордной отметки в 3892 доллара за тысячу кубометров.