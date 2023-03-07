В Petronas прокомментировали позицию Европы по замещению российского газа
Вице-президент Petronas: у Европы нет единого решения по замещению поставок газа из России
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МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. У Европы нет единого решения для замещения поставок российского газа, заявил РИА Новости вице-президент малайзийской нефтегазовой компании Petronas Аднан Зайнал Абидин на полях международной энергетической конференции CERAWeek в Хьюстоне.
"Это зависит о того, что будет наилучшим решением для конкретных стран. Единого подходящего решения не существует", — ответил он на вопрос, есть ли в мире страна, способная полностью заместить российский газ на европейском рынке.
https://1prime.ru/gas/20230307/839993026.html
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