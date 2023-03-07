МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Прокуратурой Омской области приняты меры к восстановлению прав более 6 тысяч жителей региона на бесплатную догазификацию: инициирована передача сетей газоснабжения в собственность Омской области, возбуждены уголовные дела в отношении должностных лиц и учредителей газораспределительной организации по фактам введения в заблуждение потребителей, рассказали в пресс-службе ведомства. Турчак попросил сенаторов взять на контроль программу газификации

Сообщается, что во время личного приема генпрокурора РФ Игоря Краснова жительница Омской области обратилась в прокуратуру с жалобой на проблемы с догазификаций ее частного дома. Во время проверки прокуратурой региона выяснилось, что, помимо нарушений прав женщины, со стороны газораспределительной организации ООО "Межоблгаз" не рассмотрены более 6 тысяч заявок местных жителей на бесплатную догазификацию.

"В целях устранения выявленных нарушений прокуратура внесла представления руководителю данного предприятия. По материалам прокурорской проверки были возбуждены уголовные дела в отношении должностных лиц и учредителей ООО "Межоблгаз" по фактам введения в заблуждение потребителей о необходимости заключения платных договоров на проведение газопроводов. Прокуроры в судебном порядке добивались возложения на организацию обязанности рассмотреть заявки граждан на догазификацию и взыскания причиненного ущерба", — пояснили в пресс-службе.

Помимо этого, отметили в ведомстве, по инициативе прокуратуры области в региональном министерстве энергетики и жилищно-коммунального комплекса с участием руководства группы компаний "ЮЗА" (в которую входит "Межоблгаз") принято решение о безвозмездной передаче сетей газоснабжения в собственность Омской области. Неоформленные газопроводные сети переданы органам местного самоуправления.

"Право эксплуатации имущества и оказания услуг по транспортировке газа предоставлено АО "Омскгазстройэксплуатация", акции которого принадлежат Омской области. В дальнейшем именно эта компания будет рассматривать заявки граждан, ранее направленные в ООО "Межоблгаз", что позволит обеспечить газоснабжением тысячи местных жителей", — добавили в пресс-службе.