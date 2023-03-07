МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак заявил о необходимости дополнительно изыскать ресурсную базу под СПГ-проекты в России на 34 миллиона тонн в год. Chesapeake Energy будет поставлять СПГ Gunvor с 2027 года

"Необходимо дополнительно изыскать ресурсную базу для проектов еще на 34 миллиона тонн СПГ в год, организовать комплексное взаимодействие органов власти и компаний, обеспечить локализацию крупно- и среднетоннажного оборудования для отрасли СПГ, проработать меры снижения административных барьеров", — приводятся слова Новака в сообщении на сайте правительства РФ.

Вице-премьер отметил, что стратегической задачей и будущим для российского экспорта газа является развитие производства СПГ, которое в среднесрочной перспективе должно достигнуть не менее 100 миллионов тонн в год. Новак добавил, что на сегодняшний день по реализованным проектам производство составляет порядка 33 миллионов тонн. С учетом проектов, находящихся в стадии строительства, заводов в Усть-Луге и "Арктик СПГ 2", Россия выйдет на производство 66 миллионов тонн СПГ в год.

"Минэнерго при поддержке Минпромторга предстоит разработать "дорожную карту"… по локализации оборудования и технологий производства СПГ, оценить спрос, ситуацию с подготовкой персонала и обеспечить новые перспективные проекты ресурсной базой", — добавил замглавы правительства.

Также отмечается, что Новак поручил участникам совещания сформировать рабочие группы по этим направлениям и оценить уровень импортонезависимости в отрасли.