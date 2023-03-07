АНКАРА, 7 мар — ПРАЙМ. Предложение Москвы по "газовому хабу" обсудят в турецком парламенте в скором времени. заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез. Аналитик назвал "камень преткновения" переговоров по газовому хабу в Турции

Ранее российский посол в стране Алексей Ерхов РИА Новости рассказал в беседе с РИА Новости, что российско-турецкие переговоры по газовому хабу идут, неправильно предвосхищать их исход. По его словам, речь идет о достаточно долгосрочном проекте, рассчитанном не на месяцы, а на годы, поэтому очень важно все с самого начала поставить на "правильные рельсы".

"В ближайшие дни этот вопрос (вопрос о хабе) будет вынесен на повестку дня парламента, а затем будет завершена юридическая инфраструктура", — сказал Донмез. Его слова приводит газета Star.

Глава турецкого ведомства подчеркнул, что проект требует внесение изменений в некоторые законы, которые должен обсудить парламент.

Донмез добавил, что работа по строительству хаба продолжается.