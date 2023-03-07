В США зафиксировали сильнейшее за восемь месяцев падение цен на газ
Цены на газ в США упали на максимальные за более чем восемь месяцев 15 процентов
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МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. В понедельник цены на природный газ в США упали примерно на 15%, что стало самым значительным дневным падением более чем за 8 месяцев. Причиной этого стали ожидания менее холодной, чем прогнозировалось, погоды и снижения спроса на отопление помещений через две недели.
В пятницу котировки прибавили около 9% и достигли 5-недельного максимума, поскольку прокачка газа на экспортные СПГ-терминалы увеличилась до рекордных максимумов. СПГ-терминал Freeport в Техасе продолжает восстанавливать работу после 8-месячного простоя.
"Фьючерсы на природный газ продемонстрировали широкомасштабное падение после того, как крупнейшие метеорологические службы скорректировали прогнозы на ближайшие 15 дней в сторону повышения", — пишут аналитики Gelber and Associates.
Апрельские фьючерсы на природный газ по итогам торгов в понедельник упали на 43,7 цента, до 2,572 доллара за млн БТЕ. Это минимум закрытия с 24 января.
Падение в понедельник стало самым крупным дневным снижением в процентном выражении с 30 июня, когда котировки отступили вниз примерно на 17%.
https://1prime.ru/gas/20230307/839998985.html
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