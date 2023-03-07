МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Французская энергетическая TotalEnergies начинает предварительную работу над проектом по сжиженному природному газу (СПГ) в Папуа-Новой Гвинее, сообщает компания в релизе. Новак призвал дополнительно изыскать ресурсную базу под СПГ-проекты

"TotalEnergies, оператор проекта, объявляет о запуске… подготовки проектной документации (FEED) для проекта Papua LNG", — говорится в сообщении.

Партнеры по проекту выбрали концепцию, включающую четыре электрических СПГ-линии общей мощностью 4 миллиона тонн в год, которые будут построены на базе завода по сжижению газа (завод носит название PNG LNG) на площадке Caution Bay, отмечается в релизе. Также Papua LNG обеспечит использование дополнительной мощности по сжижению в 2 миллиона тонн в год к существующим линиям PNG LNG.

Строительство и использование линий будет поручено ExxonMobil, который является оператором PNG LNG с 2014 года. Также французская компания заявила о соглашении с JX Nippon о продаже доли в 2% в проекте Papua LNG, фирма является аффилированной компанией ENEOS и уже владеет 4,7% долей в PNG LNG.

TotalEnergies принадлежит 40,1% проекта Papua LNG, 37,1% — ExxonMobil, и еще 22,8% — Santos. Государство при этом может воспользоваться правом обратного выкупа до 22,5% акций на этапе принятия окончательного инвестиционного решения, что запланировано на конец 2023 — начало 2024 годов. Запуск производства ожидается на четыре года позже, сообщается в релизе.

Французская TotalEnergies — одна из крупнейших энергетических компаний в мире. Работает в более чем 130 странах, добывает нефть и газ в Европе, на Ближнем Востоке и Северной Африке, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также в Северной и Южной Америке.