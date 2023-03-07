МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Европейский союз планирует в следующем месяце запустить платформу для совместных закупок газа, цель создания которой было снижение цен на энергоносители, передает агентство Блумберг со ссылкой на вице-президента Европейской комиссии Мароша Шефчовича. Путин обсудил с Грефом работу российского банковского сектора

"В апреле мы планируем открыть раздел платформы, где компании формально представят, сколько газа они хотят купить в рамках первого тендера. Главное преимущество заключается в том, что мы как бы открываем большой рынок для малых и средних компаний, которые в противном случае не смогли бы купить часть груза СПГ или связаться с крупным энергетическим предприятием", — сказал агентству Шефчович, уточнив, что более 50 компаний со всего мира заинтересованы в сотрудничестве с Европой через энергетическую платформу.

Евросоюз в декабре согласовал создание механизма совместных закупок минимум 13,5 миллиардов кубометров газа в 2023 году. В рамках этого механизма газовые компании союза и компании, потребляющие "голубое топливо" в странах ЕС, представят свои потребности в его импорте. Обязательным будет собрать заявки на этот объём газа из всех стран союза, что составляет 15% от планового заполнения подземных хранилищ.

Затем будет поиск предложения газа на мировых рынках для совместных закупок. А компании, участвующие в механизме, смогут решить, покупать им газ, собранный через этот механизм, или нет. Российский газ через эту схему покупать будет нельзя.

Как также сообщает агентство, ЕС откроет регистрацию на энергетической платформе для компаний, заинтересованных в покупке газа, 15 марта, а через пару дней объявит конкурс для так называемых центральных покупателей и агентов. Первые будут агрегировать спрос, искать наилучшие предложения от поставщиков и заключать контракты с конечными потребителями. Агенты будут помогать заключать сделки между поставщиками и конечными потребителями, а также предлагать вспомогательные услуги, например, транспортные.

"Мы не можем поддерживать нашу экономику при такой огромной разнице в ценах по сравнению с США или Китаем", — также сказал Шефчович, добавив, что интерес к совместным закупкам наблюдается со стороны промышленных потребителей газа в таких отраслях, как производство стали, алюминия, керамики, стекла и автомобилей. Первые контракты с поставщиками от США до Ближнего Востока и Африки предполагаются в июне, а после первого тендера ЕС будет организовывать совместные закупки на регулярной основе, чтобы обеспечить союз достаточным количеством газа.