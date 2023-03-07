АНКАРА, 7 мар — ПРАЙМ. Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез допустил отклонение от графика работ по запуску поставок черноморского газа, вопрос, скорее всего, решится в апреле. В ЕС планируют запустить платформу для совместных закупок газа

Турция в 2020 году обнаружила в Черном море крупное месторождение газа, объемы которого оценили в 540 миллиардов кубометров. Тогда президент страны Тайип Эрдоган назвал месторождение крупнейшим в стране. Также он сообщал, что в Черном море обнаружено месторождение газа с запасами 58 миллиардов кубометров, оценка запасов была увеличена до 652 миллиардов, а общие запасы газа в Черном море достигли 710 миллиардов кубометров и стоят на международных рынках 1 триллион долларов. Турция рассчитывает осуществить подачу черноморского газа в национальную систему в первом квартале 2023 года, заявил ранее президент страны Тайип Эрдоган.

Говоря о запуске поставок газа с нового черноморского месторождения Турции, министр допустил незначительные отклонения от графика работ. По его словам, часть персонала, участвовавшего в проектных работах, проживала в зоне сокрушительных землетрясений на юго-востоке страны, поэтому им нужно позаботиться о своих семьях.

"Часть работников уже возвращается к работе. Скорее всего, вопрос решится в апреле", — приводит слова министра агентство Anadolu.

Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. Власти Турции назвали землетрясения "катастрофой века". Жертвами стихии в Турции стали более 46 тысяч человек.