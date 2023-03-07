ХЬЮСТОН (США), 7 мар — ПРАЙМ. Норвежская нефтегазовая компания Equinor в 2022 году нарастила поставки газа в Европу, став крупнейшим поставщиком "голубого топлива" в регион после начала спецоперации России на Украине, заявил во вторник глава концерна Андерс Опедал. Глава ФРС заявил, что США продолжат повышать ключевую ставку

"В 2022 году мы нарастили поставки природного газа в Европу на 8%", — сказал Опедал в ходе панельной дискуссии в рамках проходящей в американском Хьюстоне международной энергетической конференции CERAWeek.

Он добавил, что после начала спецоперации и в условиях сокращения поставок газа из РФ Equinor стала "главным и крупнейшим поставщиком энергии" в Европу.