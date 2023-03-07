В Equinor заявили, что компания стала крупнейшим поставщиком газа в Европу
Глава Equinor заявил, что компания с 2022 года стала крупнейшим поставщиком газа в Европу
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ХЬЮСТОН (США), 7 мар — ПРАЙМ. Норвежская нефтегазовая компания Equinor в 2022 году нарастила поставки газа в Европу, став крупнейшим поставщиком "голубого топлива" в регион после начала спецоперации России на Украине, заявил во вторник глава концерна Андерс Опедал.
"В 2022 году мы нарастили поставки природного газа в Европу на 8%", — сказал Опедал в ходе панельной дискуссии в рамках проходящей в американском Хьюстоне международной энергетической конференции CERAWeek.
Он добавил, что после начала спецоперации и в условиях сокращения поставок газа из РФ Equinor стала "главным и крупнейшим поставщиком энергии" в Европу.
https://1prime.ru/gas/20230307/840003882.html
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