ХЬЮСТОН (США), 7 мар — ПРАЙМ. Норвежская нефтегазовая компания Equinor в 2022 году нарастила поставки газа в Европу, став крупнейшим поставщиком "голубого топлива" в регион после начала спецоперации России на Украине, заявил во вторник глава концерна Андерс Опедал.

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"В 2022 году мы нарастили поставки природного газа в Европу на 8%", — сказал Опедал в ходе панельной дискуссии в рамках проходящей в американском Хьюстоне международной энергетической конференции CERAWeek.

Он добавил, что после начала спецоперации и в условиях сокращения поставок газа из РФ Equinor стала "главным и крупнейшим поставщиком энергии" в Европу.