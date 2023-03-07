New York Times: за атакой на "Северные потоки" может стоять проукраинская группировка
МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Теракты на "Северных потоках" совершила некая проукраинская группировка, пишет газета New York Times со ссылкой на американских чиновников.
При этом американские официальные лица отказались раскрыть какие-либо детали разведданных
По словам чиновников, что исполнители были противниками президента России Владимира Путина. О составе этой группы и ее возможных руководителях ничего не говорится. Как пишет издание, возможность того, что силы, подорвавшие газопроводы, имели связи с украинским правительством, остается открытой.
При этом, как отметила New York Times, власти США не нашли причастности Москвы к ЧП на "Северных потоках".
"Американские официальные лица заявили, что не нашли доказательств причастности российских властей к атаке", — уточняется в публикации.
Кроме того, изучившие разведданные чиновники отметили, что "диверсанты, скорее всего, были украинскими или российскими гражданами, возможно, имел место смешанный состав".
При этом ни американские, и британские граждане не были причастны к ЧП. Взрывчатку, как говорится в публикации, скорее всего, могли подложить опытные водолазы, которые не состояли на службе в армии или не работали на спецслужбы.
https://1prime.ru/gas/20230307/840004076.html