МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Теракты на "Северных потоках" совершила некая проукраинская группировка, пишет газета New York Times со ссылкой на американских чиновников. СМИ: Украина "забросала" Европу яйцами

При этом американские официальные лица отказались раскрыть какие-либо детали разведданных

По словам чиновников, что исполнители были противниками президента России Владимира Путина. О составе этой группы и ее возможных руководителях ничего не говорится. Как пишет издание, возможность того, что силы, подорвавшие газопроводы, имели связи с украинским правительством, остается открытой.

При этом, как отметила New York Times, власти США не нашли причастности Москвы к ЧП на "Северных потоках".

"Американские официальные лица заявили, что не нашли доказательств причастности российских властей к атаке", — уточняется в публикации.

Кроме того, изучившие разведданные чиновники отметили, что "диверсанты, скорее всего, были украинскими или российскими гражданами, возможно, имел место смешанный состав".

При этом ни американские, и британские граждане не были причастны к ЧП. Взрывчатку, как говорится в публикации, скорее всего, могли подложить опытные водолазы, которые не состояли на службе в армии или не работали на спецслужбы.