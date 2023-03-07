БЕРЛИН, 7 мар — ПРАЙМ. Следователями было установлено судно, с которого была совершена диверсия на "Северных потоках", следы ведут к компании, принадлежащей украинцам, сообщила немецкая газета Zeit.

"Немецкие следственные органы, по всей видимости, совершили прорыв в раскрытии нападения на трубопроводы "Северный поток" 1 и 2", — пишет Zeit.

По данным издания, следы ведут в направлении Украины.

"По информации (немецких медиа) ARD, Kontraste, SWR и Zeit, следователям удалось идентифицировать судно, которое, предположительно, использовалось для секретной операции. Как утверждается, это яхта, арендованная у компании, расположенной в Польше, которая, очевидно, принадлежит двум украинцам", — пояснила газета.

Со ссылкой на данные следствия она отметила, что операция в море была проведена командой из шести человек.

"Предположительно, это были пять мужчин и одна женщина. В состав группы входили капитан, два водолаза, два помощника водолаза и женщина-врач, которые, как утверждается, доставили взрывчатку на место преступления и заложили ее там. Национальность преступников, по всей видимости, неясна", — отмечает издание.

Уточняется, что у подозреваемых были профессионально подделанные паспорта, которые, как утверждается, были использованы, в частности, для аренды судна.

При этом, по данным издания, следователи пока не нашли никаких доказательств того, кто отдал приказ о взрывах.

За несколько часов до этой публикации американская газета New York Times написала со ссылкой на американских чиновников, что новые разведданные дают основание предположить, что теракты на "Северных потоках" совершила некая проукраинская группировка.