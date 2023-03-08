МОСКВА, 8 мар — ПРАЙМ. Решение отказаться от импорта российского газа стало огромным стрессом для Германии, заменить топливо РФ оказалось очень сложно, заявил РИА Новости помощник канцлера ФРГ по экономическим вопросам Йорг Кукис. Шольц раскрыл, как экономика Германии пережила отказ от российского газа

"Нет, это было огромным стрессом. Более половины объемов приходилось на Германию, поэтому очевидно, что заменить это было очень сложно", — сказал Кукис на полях проходящей в Хьюстоне международной энергетической конференции CERAWeek.

Между тем, на днях в интервью телеканалу CNN канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что экономика Германии "с легкостью" пережила отказ от российского газа, не скатившись в кризис и не ощутив дефицита энергоносителей.