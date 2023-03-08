МОСКВА, 8 мар — ПРАЙМ. Статья газеты New York Times о взрывах на "Северных потоках" — неудачная попытка дезинформации, написал в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков. Об этом сообщает РИА Новости. Херш рассмеялся, узнав о данных NYT по диверсии на "Северных потоках"

Как сообщило во вторник издание со ссылкой на американских чиновников, новые данные разведки дают основание предположить, что диверсию на "Северных потоках" провела некая проукраинская группировка. А немецкая Die Zeit позже сообщила, что следователи ФРГ нашли связанное с Украиной судно, которое причастно ко взрывам на газопроводах.

Комментируя эти сообщения, Пушков написал: "Разведка США пытается отвернуть все обоснованные обвинения против США в подрыве "Северного потока" и перенести их на некие невнятные "проукраинские группы" (что за чушь?), которые, даже существуй они, не имели бы технической способности осуществить такую операцию".

"За подрывом стояло высокотехнологичное государство. Неудачная попытка дезинформации", — заключил сенатор.