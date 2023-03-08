МОСКВА, 8 мар — ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе при более быстром, чем ожидается, потеплении могут опуститься до 400–430 долларов за тысячу кубометров, однако о более серьезном снижении говорить пока рано, такое мнение высказал РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов. Биржевые цены на газ в Европе держатся на уровне августа 2021 года

Газовые котировки по индексу хаба TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) 3 марта впервые за полтора года – с 23 августа 2021 года – опустились ниже 500 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Это более чем втрое ниже уровней начала декабря, когда котировки в отдельные дни превышали 1700 долларов, и почти в восемь раз ниже рекордных значений первых дней марта прошлого года – почти 3900 долларов.

Газовые фьючерсы по итогам торгов во вторник выросли почти на 3%, остановившись у отметки примерно 480 долларов за тысячу кубометров.

"Как правило, сезонный эффект оказывает давление на цену газовых контрактов, но в данном случае все ожидания уже в цене. При более быстром, чем ожидается, потеплении возможен спуск в район 400–430 долларов за тысячу кубометров, но о более серьезном снижении говорить пока рано", – полагает Галактионов.

Цены на газ на европейском рынке ощутимо выросли еще весной 2021 года. Тогда газовые котировки по TTF колебались в диапазоне 250–300 долларов за тысячу кубометров, к концу лета превысили 600 долларов, а осенью – уже 1 тысячу долларов. Прошлой зимой цены перешагнули порог в 2 тысячи долларов за тысячу кубометров, а в начале весны достигли рекордной отметки в 3892 доллара за тысячу кубометров – из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов.

Агентство Fitch в докладе "Худшее в газовом кризисе Европы пройдено", который есть у РИА Новости, отмечало, что для региона ключевую роль в качестве альтернативного источника газа для компенсации быстро сокращающихся поставок из России будет продолжать играть сжиженный природный газ (СПГ). Однако за него европейским потребителям необходимо конкурировать с азиатскими.

"В летний период мы увидим, насколько успешно удастся Европе конкурировать за СПГ с Азией в условиях отсутствия большей части трубопроводных поставок из России. Этот фактор сейчас выступает поддержкой для цен", – добавляет Галактионов.

Риски перебоев, как предполагает аналитик, возрастут к четвертому кварталу, когда начнется отопительный сезон. "Многое будет зависеть от погодных условий, поэтому наверняка сейчас нельзя сказать, удастся ли европейским потребителям пройти этот период без потерь", – заключает он.