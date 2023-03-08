МОСКВА, 8 мар — ПРАЙМ. Публикации о "Северных потоках" — это скоординированный вброс в СМИ, авторы теракта явно хотят отвлечь внимание, заявил РИА Новости в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Zeit: установлено судно, с которого совершили атаку на "Северные потоки"

Газета New York Times сообщила накануне о наличии разведданных, согласно которым за выводом из строя основного маршрута поставок российского газа в Европу стоит некая проукраинская группировка, чьи планы необязательно были известны в Киеве. В свою очередь немецкая газета Zeit написала, что следы нападения на трубопроводы ведут в направлении Украины.

"Явно, авторы теракта хотят отвлечь внимание. Явно, это скоординированный вброс в СМИ", — заявил Песков РИА Новости, комментируя публикации в New York Times и Zeit.

В Кремле недоумевают, как американские чиновники, на которых ссылаются СМИ, могут что-то предполагать про теракты на "Северных потоках" без расследования, добавил пресс-секретарь российского президента.

"Как американские чиновники могут что-то предполагать без расследования?" — отметил собеседник агентства.

Вместе с тем, по словам Пескова, в Кремле считают, что страны-акционеры "Северных потоков" должны настаивать на срочном прозрачном расследовании: это пахнет чудовищным преступлением. Херш рассмеялся, узнав о данных NYT по диверсии на "Северных потоках"

Газета New York Times сообщила накануне о наличии разведданных, согласно которым за выводом из строя основного маршрута поставок российского газа в Европу стоит некая проукраинская группировка, чьи планы необязательно были известны в Киеве. В свою очередь немецкая газета Zeit написала, что следы нападения на трубопроводы ведут в направлении Украины.

"Нас по-прежнему не допускают до следствия. Только несколько дней назад мы получили ноты об этом от датчан и шведов", — сказал Песков РИА Новости, комментируя публикации New York Times и Zeit.

"Это все не просто странно. Это пахнет чудовищным преступлением. Как минимум страны-акционеры "потоков" и ООН должны требовать срочного прозрачного расследования с участием всех, кто может пролить свет", — подчеркнул он.