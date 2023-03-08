Песков: публикации о терактах на "Северных потоках" — скоординированный вброс в СМИ
МОСКВА, 8 мар — ПРАЙМ. Публикации о "Северных потоках" — это скоординированный вброс в СМИ, авторы теракта явно хотят отвлечь внимание, заявил РИА Новости в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Газета New York Times сообщила накануне о наличии разведданных, согласно которым за выводом из строя основного маршрута поставок российского газа в Европу стоит некая проукраинская группировка, чьи планы необязательно были известны в Киеве. В свою очередь немецкая газета Zeit написала, что следы нападения на трубопроводы ведут в направлении Украины.
"Явно, авторы теракта хотят отвлечь внимание. Явно, это скоординированный вброс в СМИ", — заявил Песков РИА Новости, комментируя публикации в New York Times и Zeit.
В Кремле недоумевают, как американские чиновники, на которых ссылаются СМИ, могут что-то предполагать про теракты на "Северных потоках" без расследования, добавил пресс-секретарь российского президента.
"Как американские чиновники могут что-то предполагать без расследования?" — отметил собеседник агентства.
Вместе с тем, по словам Пескова, в Кремле считают, что страны-акционеры "Северных потоков" должны настаивать на срочном прозрачном расследовании: это пахнет чудовищным преступлением.
Газета New York Times сообщила накануне о наличии разведданных, согласно которым за выводом из строя основного маршрута поставок российского газа в Европу стоит некая проукраинская группировка, чьи планы необязательно были известны в Киеве. В свою очередь немецкая газета Zeit написала, что следы нападения на трубопроводы ведут в направлении Украины.
"Нас по-прежнему не допускают до следствия. Только несколько дней назад мы получили ноты об этом от датчан и шведов", — сказал Песков РИА Новости, комментируя публикации New York Times и Zeit.
"Это все не просто странно. Это пахнет чудовищным преступлением. Как минимум страны-акционеры "потоков" и ООН должны требовать срочного прозрачного расследования с участием всех, кто может пролить свет", — подчеркнул он.
https://1prime.ru/gas/20230308/840006494.html