МОСКВА, 8 мар — ПРАЙМ. Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США прогнозирует, что производство природного газа в США в 2023 году может вырасти до рекордного максимума, тогда как спрос снизится. Об этом сообщается в опубликованном во вторник ежемесячном отчете о перспективах рынках энергоносителей (STEO). Минэнерго США понизило прогноз цены нефти Brent на 2023 год

Производство осушенного природного газа в США, вероятно, увеличится до 100,67 млрд кубических футов в день в 2023 году и до 101,69 млрд кубических футов в день в 2024 году, тогда как в 2022 году этот показатель составлял 98,09 млрд кубических футов в день.

По оценкам EIA, внутреннее потребление газа в 2023 и 2024 годах снизится до 86,40 млрд кубических футов в день и 86,06 млрд кубических футов в день против рекордных 88,54 млрд кубических футов в день в 2022 году.

Если оценка верна, в 2024 году добыча впервые с 2015 года будет демонстрировать рост 4 года подряд. Кроме того, спрос может снижаться 2 года кряду впервые с 2006 года.

В 1-м квартале 2023 года среднее потребление газа, согласно прогнозам, составит 99 млрд кубических футов в день. Это минимум для 1-го квартала с 2018 года.

Подобное снижение связано с тем, что температуры воздуха в январе-феврале оказались в числе самых высоких за всю историю наблюдения, в результате чего спрос на газ для отопления помещений оставался низким, отметили в ведомстве. Глава ФРС заявил, что США продолжат повышать ключевую ставку

Февральский прогноз предполагал добычу газа на уровне 100,27 млрд кубических футов в день, а спрос — в районе 87,04 млрд кубических футов в день.

По прогнозам EIA, в 2023 и 2024 годах экспорт сжиженного природного газа (СПГ) из США в среднем составит 12,07 млрд кубических футов в день и 12,73 млрд кубических футов в день соответственно против рекордного минимума 10,59 млрд кубических футов в день в 2022 году.

Февральский прогноз предполагал экспорт СПГ на уровне 11,78 млрд кубических футов в день.

Спрос на газ снижается, а производители электроэнергии используют меньше угля, в связи с чем выбросы углекислого газа в результате сжигания ископаемого топлива в 2023 году снизятся до 4,799 млрд тонн с 4,976 млрд тонн в 2022 году. Однако в 2024 году этот показатель увеличится до 4,829 млрд тонн ввиду роста потребления нефти для производства электроэнергии внутри страны, прогнозируют в EIA.