МОСКВА, 8 мар — ПРАЙМ. Украина стала для США удобным партнером, "всемирной помойкой", в которую можно сбросить ответственность за собственные преступления, заявил РИА Новости депутат Госдумы от "Единой России" Олег Морозов, комментируя новые сообщения СМИ о подрыве "Северных потоков". Министр обороны Германии ответил на сообщения о подрыве "Северных потоков"

"Удобный для США спаринг-партнер появился. Этакая всемирная помойка, куда можно сбрасывать собственный политический мусор и ответственность за собственные преступления", — пояснил он и добавил, что сегодня "Киев даже на эту роль не годится".

"Ибо все знают, что даже инструкции по использованию туалетной бумаги киевское руководство получает из Вашингтона", — заявил Морозов.

Американская газета New York Times сообщила накануне о наличии разведданных, согласно которым за выводом из строя основного маршрута поставок российского газа в Европу, трубопроводов "Северные потоки", стоит некая проукраинская группировка, чьи планы необязательно были известны в Киеве. В свою очередь немецкая газета Zeit написала, что следы нападения на трубопроводы ведут в направлении Украины.

В феврале 2023 года американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал свое расследование взрывов на "Северных потоках", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение о проведении операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году.