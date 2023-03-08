МОСКВА, 8 мар — ПРАЙМ. Разведка западных стран узнала имя предполагаемого украинского спонсора взрывов на "Северных потоках", сообщила британская газета Times. Министр обороны Германии ответил на сообщения о подрыве "Северных потоков"

"Имя предполагаемого частного спонсора, украинца, не связано с правительством… Зеленского, циркулирует в разведывательных кругах уже несколько месяцев, но не раскрывается", — сказано в материале издания.

Журналисты предполагают, что чиновники НАТО, по всей видимости, хотели тем самым защитить Украину от публичного спора с Германией.

Согласно данным газеты, через неделю после после подрыва магистралей разведка уведомила сотрудников скандинавской делегации в Брюсселе о том, что за терактами стоят не американцы, россияне или поляки, а "частное предприятие с Украины".

"Им (сотрудникам) сказали, что это не будет обнародовано, и велели уклоняться от любых вопросов о том, почему официальное расследование уничтожения российско-немецкого трубопровода так медленно продвигается", — сообщили журналисты.

Американская газета New York Times ранее сообщила накануне о наличии разведданных, согласно которым за выводом из строя основного маршрута поставок российского газа в Европу, трубопроводов "Северные потоки", стоит некая проукраинская группировка, чьи планы необязательно были известны в Киеве. В свою очередь немецкая газета Zeit написала, что следы нападения на трубопроводы ведут в направлении Украины.