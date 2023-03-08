МОСКВА, 8 мар — ПРАЙМ. Требуются реальные доказательства, а не утечки из СМИ с версиями причин происшествия на "Северных потоках", надо добиться независимого международного расследования, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев. Запад узнал имя возможного спонсора подрыва "Северных потоков", пишут СМИ

"Нужно реальное и независимое международное расследование, а не междоусобчик. И нужны реальные доказательства, а не газетные утечки про якобы ведущееся объективное следствие", — написал он в своем телеграм-канале.

Косачев добавил, что подобные сообщения "западников" о "киевском следе" преследуют ряд целей: увернуться от собственной ответственности, не поссорить союзников, "вывести из-под удара Украину и не найти исполнителей".

"Надеюсь, авторам этой провокации в любом случае с рук не сойдет. Слишком велика угроза миру от государств, которые либо исповедуют государственный терроризм под лозунгом "цель оправдывает средства", либо банально прикрывают его. Шито белыми нитками. И слишком опасно, чтобы верить на слово", — заключил он.

Американская газета New York Times сообщила накануне о наличии разведданных, согласно которым за выводом из строя основного маршрута поставок российского газа в Европу стоит некая проукраинская группировка, чьи планы необязательно были известны в Киеве. В свою очередь немецкая газета Zeit написала, что следы нападения на трубопроводы ведут в направлении Украины.