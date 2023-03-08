МОСКВА, 8 мар — ПРАЙМ. Европейские и американские разведывательные службы не перехватывали разговоров официальных лиц из России или Украины, свидетельствующих о возможной причастности Москвы или Киева к диверсии на "Северных потоках", сообщила газета Washington Post. Запад узнал имя возможного спонсора подрыва "Северных потоков", пишут СМИ

Ссылаясь на знакомые с ходом расследования источники, газета отметила, что доказательств вины Москвы в терактах на магистралях не появилось спустя многие недели после ЧП. Авторы материала также отметили, что пока нет доказательств с места происшествия о причастности вообще какой-либо страны к подрывам.

"Все еще нет вещественных доказательств с места взрывов, которые бы конкретно связывали диверсию с какой-либо страной… Разведывательные службы в США и Европе не перехватывали разговоров российских или украинских официальных лиц, которые бы брали ответственность за атаку или предполагали, что пытаются сокрыть причастность их государства", — сказано в материале.

Американская газета New York Times сообщила накануне о наличии разведданных, согласно которым за выводом из строя основного маршрута поставок российского газа в Европу стоит некая проукраинская группировка, чьи планы необязательно были известны в Киеве. В свою очередь немецкая газета Zeit написала, что следы нападения на трубопроводы ведут в направлении Украины.