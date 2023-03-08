МОСКВА, 8 мар — ПРАЙМ. Подрыв "Северных потоков" не является "работой" Киева, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на слова министра обороны Украины Алексей Резникова. Запад узнал имя возможного спонсора подрыва "Северных потоков", пишут СМИ

"Это не наша работа", — процитировало агентство слова Резникова.

Американская газета New York Times сообщила ранее о наличии разведданных, согласно которым за выводом из строя основного маршрута поставок российского газа в Европу стоит некая проукраинская группировка, чьи планы необязательно были известны в Киеве. В свою очередь немецкая газета Zeit написала, что следы нападения на трубопроводы ведут в направлении Украины.