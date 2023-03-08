МОСКВА, 8 мар — ПРАЙМ. Подрыв "Северных потоков" не является "работой" Киева, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на слова министра обороны Украины Алексей Резникова.
"Это не наша работа", — процитировало агентство слова Резникова.
Американская газета New York Times сообщила ранее о наличии разведданных, согласно которым за выводом из строя основного маршрута поставок российского газа в Европу стоит некая проукраинская группировка, чьи планы необязательно были известны в Киеве. В свою очередь немецкая газета Zeit написала, что следы нападения на трубопроводы ведут в направлении Украины.
https://1prime.ru/gas/20230308/840008753.html
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