МОСКВА, 8 мар — ПРАЙМ. Читатели немецкой газеты Die Zeit крайне скептически отнеслись к новым подробностям терактов на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2", которые были обнародованы западными СМИ. Запад узнал имя возможного спонсора подрыва "Северных потоков", пишут СМИ

Многие выразили уверенность в том, что версия о том, что трубопроводы были подорваны некой "проукраинской группировкой", о которой было известно западным спецслужбам, стала тиражироваться в западных СМИ с целью отвлечь общественность от расследования Сеймура Херша. Ранее он написал о том, что взрывные устройства под российскими газопроводами были заложены в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазами ВМС США при поддержке норвежских специалистов.

"Это очень авантюрная история. Больше похоже на третьесортный шпионский фильм… нас тут держат за дураков", — написал читатель DreiW.

"Какая правда? Как вы думаете, может ли группа агентов быть достаточно умной, чтобы устроить мощный взрыв на глубине 300 футов и взорвать три трубопровода, но затем забыть убрать за собой?" — задался вопросом пользователь Veganes Hack.



"Какой бред, сначала говорили, что такое нападение может исходить только от одного государства, в новостях говорили о сотнях килограммов взрывчатки, а теперь достаточно парусника и двух водолазов, я даже не знаю", — заявил 19Donnie88. СМИ: Украина "забросала" Европу яйцами

"Остатки взрывчатых веществ в неочищенной яхте. Ну да, все это звучит очень убедительно. Жаль, что вы не смогли найти календарь встреч с записью "сегодня взрываем", — с иронией отметил юзер hasehase.

Накануне газета New York Times сообщила о наличии разведданных, согласно которым за диверсией на газопроводах якобы стоит некая проукраинская группировка, чьи планы необязательно были известны в Киеве. В свою очередь, немецкое издание Zeit написало, что следы нападения на трубопроводы ведут в направлении Украины.