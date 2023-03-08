АНКАРА, 8 мар — ПРАЙМ. Ситуация с поставками иранского газа в Турцию нормализовалась после двухмесячных перебоев, сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Турция допустила задержки в поставках черноморского газа

Поставки иранского газа в Турцию с 1 января 2023 года сократились на 70% по отношению к плану из-за неисправности в иранской газотранспортной системе, сообщала ранее турецкая государственная компания Botas.

"Как вы знаете, в течение двух месяцев были перебои в поставках газа. Сейчас эта ситуация нормализовалась", — заявил Чавушоглу на совместной с иранским коллегой пресс-конференции в среду в Анкаре.

Он также заявил, что Анкара намерена развивать энергетическое сотрудничество с Тегераном.

"Мы видим пользу в скорейшем подписании ядерной сделки. Как Турция и Иран, мы полны решимости преодолеть существующие проблемы, развивать наши отношения и сотрудничать в решении существующих задач", — сказал глава турецкого внешнеполитического ведомства.