БЕРЛИН, 8 мар — ПРАЙМ. Германия в январе проводила обыск на судне, которое, вероятно, могло быть использовано при подготовке диверсии на Северных потоках, сообщил немецкий телеканал N-tv. Запад узнал имя возможного спонсора подрыва "Северных потоков", пишут СМИ

"В январе федеральная прокуратура инициировала обыск судна, подозреваемого в причастности к взрывам на Северных потоках", — сказано в сообщении телеканала со ссылкой на ведомство федерального прокурора.

Американская газета New York Times сообщила ранее о наличии разведданных, согласно которым за выводом из строя основного маршрута поставок российского газа в Европу, трубопроводов "Северные потоки", стоит некая проукраинская группировка, чьи планы необязательно были известны в Киеве. В свою очередь немецкая газета Zeit написала, что следы нападения на трубопроводы ведут в направлении Украины.