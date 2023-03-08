МОСКВА, 8 мар — ПРАЙМ. Подрыв "Северных потоков", вероятно, совершили люди, связанные с Украиной, а не с Россией и США, сообщило издание Politico со ссылкой на сотрудника конгресса США. Запад узнал имя возможного спонсора подрыва "Северных потоков", пишут СМИ

"Люди, связанные с Украиной, вероятно, сделали это… Это были не мы и, вероятно, не русские", — привело издание слова сотрудника, пожелавшего остаться неизвестным, чтобы обсудить "конфиденциальные разведданные".

Авторы материала отметили, что на протяжении нескольких месяцев в разведке говорят о том, что американские чиновники уделяют больше внимания версии событий, согласно которой диверсии были "проукраинским", а не "пророссийским" действием.

Американская газета New York Times сообщила ранее о наличии разведданных, согласно которым за выводом из строя основного маршрута поставок российского газа в Европу, трубопроводов "Северные потоки", стоит некая проукраинская группировка, чьи планы необязательно были известны в Киеве. В свою очередь немецкая газета Zeit написала, что следы нападения на трубопроводы ведут в направлении Украины.