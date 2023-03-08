БЕРЛИН, 8 мар — ПРАЙМ. Немецкая федеральная прокуратура подтвердила РИА Новости обыски на судне, которое, предположительно, перевозило взрывчатые вещества для подрыва "Северных потоков". Запад узнал имя возможного спонсора подрыва "Северных потоков", пишут СМИ

"С 18 по 20 января 2023 года федеральная прокуратура обыскала судно в связи с подозрительной его арендой. Есть подозрение, что рассматриваемое судно могло использоваться для перевозки взрывных устройств, взорвавшихся 26 сентября 2022 года на газопроводах Северный поток 1 и 2 в Балтийском море", — сообщила пресс-служба прокуратуры.

По данным прокуратуры, сейчас оценка изъятых вещдоков и следов продолжается, личности преступников и их мотивы также являются предметом продолжающихся расследований.

"Достоверных доказательств по этому поводу, особенно по вопросу государственного контроля, в настоящее время нет", — заявила спикер ведомства.

В рамках дальнейшего расследования прокуратура пройдет по всем зацепкам для выяснения фактов.

"Никаких подозрений в отношении сотрудников немецкой компании, сдавшей судно в аренду, нет", — добавили в ведомстве.

Американская газета New York Times сообщила ранее о наличии разведданных, согласно которым за выводом из строя основного маршрута поставок российского газа в Европу, трубопроводов "Северные потоки", стоит некая проукраинская группировка, чьи планы необязательно были известны в Киеве. В свою очередь немецкая газета Zeit написала, что следы нападения на трубопроводы ведут в направлении Украины.