Германия подтвердила проведение 18 — 20 января обысков судна по делу о "Северных потоках"
БЕРЛИН, 8 мар — ПРАЙМ. Немецкая федеральная прокуратура подтвердила РИА Новости обыски на судне, которое, предположительно, перевозило взрывчатые вещества для подрыва "Северных потоков".
"С 18 по 20 января 2023 года федеральная прокуратура обыскала судно в связи с подозрительной его арендой. Есть подозрение, что рассматриваемое судно могло использоваться для перевозки взрывных устройств, взорвавшихся 26 сентября 2022 года на газопроводах Северный поток 1 и 2 в Балтийском море", — сообщила пресс-служба прокуратуры.
По данным прокуратуры, сейчас оценка изъятых вещдоков и следов продолжается, личности преступников и их мотивы также являются предметом продолжающихся расследований.
"Достоверных доказательств по этому поводу, особенно по вопросу государственного контроля, в настоящее время нет", — заявила спикер ведомства.
В рамках дальнейшего расследования прокуратура пройдет по всем зацепкам для выяснения фактов.
"Никаких подозрений в отношении сотрудников немецкой компании, сдавшей судно в аренду, нет", — добавили в ведомстве.
Американская газета New York Times сообщила ранее о наличии разведданных, согласно которым за выводом из строя основного маршрута поставок российского газа в Европу, трубопроводов "Северные потоки", стоит некая проукраинская группировка, чьи планы необязательно были известны в Киеве. В свою очередь немецкая газета Zeit написала, что следы нападения на трубопроводы ведут в направлении Украины.
https://1prime.ru/gas/20230308/840009536.html